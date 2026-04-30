CHANGCHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Hongqi, marchio iconico del principale gruppo automobilistico cinese FAW Group, ha presentato una nuova gamma di modelli destinati ai mercati esteri, tra cui l’Hongqi Global SUV e la versione con guida a destra dell’E-HS9, mentre il brand accelera la propria espansione internazionale.

La nuova gamma di SUV per l’estero comprende Hongqi Offroad, Hongqi Global SUV e l’E-HS9 con guida a destra, nonché l’E-HS5, che sarà proposto nelle versioni con guida a sinistra e a destra, ha riferito FAW. Il lancio consente a Hongqi di ampliare la propria offerta, tra modelli a combustione ed elettrici, e di sostenere le vendite nei mercati con diversi sistemi di guida.

Fondato nel 1958, Hongqi è da tempo associato alle celebrazioni di Stato in Cina, con le sue berline utilizzate come auto ufficiali nei principali eventi nazionali. Il marchio è anche uno dei più noti brand automobilistici cinesi di fascia alta.

Giles Taylor, vice presidente globale del settore design di Hongqi, ha dichiarato che i quattro modelli appena presentati mantengono il linguaggio stilistico del marchio, ispirato al “lusso orientale”, ma sono adattati alle culture regionali, alle esigenze degli utenti e alle abitudini di guida.

Hongqi prevede di rafforzare quest’anno la propria presenza nel Sud-Est asiatico. Il marchio aprirà uno showroom esperienziale a Singapore, dove presenterà anche l’E-HS9, e intende introdurre lo stesso modello in Thailandia, avviando contestualmente anche la costruzione di uno stabilimento in Indonesia, secondo FAW.

Nei prossimi cinque anni, Hongqi punta a espandersi in oltre 100 Paesi e regioni e a gestire 1.000 punti vendita e di assistenza a livello globale. La società prevede inoltre di collaborare con partner nei settori della ricerca e sviluppo, della produzione, della componentistica, della finanza e dei servizi per costruire cinque basi regionali a copertura del Sud-Est asiatico, dell’Europa, dell’America Latina e di altri mercati.

Queste basi comprenderanno centri di ricerca localizzati, centri di ingegneria di processo, hub per la catena di approvvigionamento e centri operativi, con particolare attenzione a operazioni più ecologiche e a basse emissioni di carbonio, ha riferito FAW.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).