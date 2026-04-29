Trump ritratto con una mitragliatrice in mano: “L’Iran si dia una regolata”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha postato sul social Truth un’immagine generata con l’intelligenza artificiale, in cui imbraccia una mitragliatrice. L’immagine è accompagnata dalla scritta “No more Mr. Nice guy” (Non più signor Gentile). Oltre alla foto, Trump ha postato un messaggio indirizzato alle autorità iraniane. “L’Iran non riesce a darsi una regolata. Non sanno come firmare un accordo sul nucleare. Farebbero meglio a darsi presto una svegliata!”, ha scritto Trump nel messaggio accanto alla foto.

-Foto IPA Agency-

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