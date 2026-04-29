Med-Or presenta una pubblicazione scientifica sulla sicurezza ambientale

ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuto oggi a Roma, presso la sede di Med-Or Italian Foundation, il workshop “La sfida della sicurezza ambientale e dei cambiamenti climatici nella regione Euro-Mediterranea”. L’evento ha rappresentato il momento conclusivo di un importante percorso di ricerca internazionale avviato nel 2024 in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri della Giordania e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Nel corso dell’iniziativa è stata presentata ufficialmente la pubblicazione scientifica “The Challenge of Environmental Security in the Euro-Mediterranean Region” (ed. Springer), realizzata nel quadro del programma Nato Science for Peace and Security (Sps). Il volume raccoglie i contributi di esperti provenienti da stati membri e paesi partner della Nato, focalizzandosi sugli impatti sulla sicurezza e sulla gestione delle crisi legate ai cambiamenti climatici. Il workshop si è aperto con una sessione introduttiva nella quale sono intervenuti Andrea Manciulli, Direttore Ufficio Relazioni Istituzionali di Med-Or, Ettore Marchesoni Advisor e Programme Manager del Nato Sps Programme, e Giovanni Fedele, primo segretario presso la Rappresentanza d’Italia al Consiglio Atlantico. I lavori sono poi proseguiti con un primo panel intitolato “Cambiamenti climatici: implicazioni strategiche, crisis management e applicazioni tecnologiche”, durante il quale sono state approfondite le implicazioni dei cambiamenti climatici attraverso l’uso di tecnologie avanzate e monitoraggio satellitare.

Il panel, moderato da Tommaso Alberti dell’Ingv, ha registrato gli interventi di Enrico Casini, direttore Ufficio Comunicazione presso Med-Or Italian Foundation, Maria Fabrizia Buongiorno, direttrice del Dipartimento Ambiente presso l’Ingv, Sandro Carniel, dirigente di Ricerca presso l’Istituto di scienze polari del Cnr e Marco Anzidei, dirigente di Ricerca della sezione Osservatorio Nazionale Terremoti presso l’Ingv. Successivamente, ha avuto luogo una tavola rotonda, moderata da Emanuele Rossi di Decode39 e intitolata “Cambiamenti climatici e sicurezza ambientale: sfide e priorità per il Sistema Paese”, alla quale hanno preso parte Marzia Ravanelli, Direttrice Qualità e Sostenibilità del Gruppo BF S.p.A, Simone Nisi, Executive Vice President Institutional Affairs, Regulatory & Climate Change di Edison, Milena Lerario, amministratore delegato di e-GEOS, Luca Baione, generale dell’Aeronautica Militare – già rappresentante permanente d’Italia presso l’Organizzazione Meteorologica Mondiale.

– foto locandina evento Med-Or –

(ITALPRESS).