Sahara, il Canada vede il piano di autonomia marocchino come base per una soluzione

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Canada ha riconosciuto il piano di autonomia proposto dal Marocco come base per una soluzione reciprocamente accettabile della controversia regionale sul Sahara.

La posizione è stata resa nota in un comunicato diffuso dal ministero degli Affari Esteri canadese, a seguito di un colloquio telefonico tra la ministra degli Esteri canadese Anita Anand e il ministro marocchino Nasser Bourita.

Nel comunicato, rilanciato dall’agenzia marocchina Map, Ottawa ha inoltre sottolineato l’importanza che la questione del Sahara riveste per il Marocco, prendendo atto della Risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 31 ottobre 2025.

Il Canada ha definito il piano marocchino un’iniziativa seria e credibile per giungere a una soluzione giusta e duratura del conflitto. Secondo il comunicato di Ottawa, la ministra ha ribadito la necessità di una soluzione politica duratura, giusta e reciprocamente accettabile, conforme ai principi della Carta delle Nazioni Unite e alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.

La ministra Anand ha infine espresso interesse a effettuare una visita ufficiale in Marocco nelle prossime settimane, occasione che consentirà di approfondire il dialogo bilaterale e intensificare le consultazioni sul dossier del Sahara

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(ITALPRESS).