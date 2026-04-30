PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore cinese dell’e-commerce ha registrato una crescita stabile nel primo trimestre del 2026, sostenuta da politiche di supporto e campagne promozionali, ha dichiarato ieri il ministero del Commercio.

Nel primo trimestre le vendite al dettaglio online di beni e servizi in Cina sono cresciute dell’8% su base annua, con le vendite dei primi che hanno rappresentato il 24,8% delle vendite totali di beni di consumo, hanno mostrato i dati del ministero.

Nel periodo gennaio-marzo, le vendite di occhiali smart e fotocamere digitali sono cresciute rispettivamente del 161,9% e del 71,5% su base annua, mentre le prenotazioni online di viaggi e servizi di ristorazione sono aumentati rispettivamente del 33,4% e del 21,6%.

Le vendite al dettaglio online di prodotti agricoli sono aumentate del 14,7% su base annua nel primo trimestre, mentre il valore delle transazioni di e-commerce relative ai principali prodotti industriali è cresciuto del 10,5%, secondo il ministero.

Sostenute dall’iniziativa di e-commerce della Via della seta, le esportazioni verso la Cina di alcuni Paesi partner hanno registrato una forte crescita, ha affermato il ministero, sottolineando che nel primo trimestre le vendite al dettaglio online di chicchi di caffè indonesiani, detergenti per il viso ungheresi e prugne cilene sono aumentate rispettivamente del 284,9%, del 186,6% e del 133,2%.

(ITALPRESS).