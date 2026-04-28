Il giudizio espresso dal GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale), organismo intergovernativo istituito nel 1989 a livello europeo per definire strategie globali contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione di armi di distruzione di massa, rappresenta un segnale complessivamente positivo per l’Italia sul fronte della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento illecito, anche nel comparto del gioco.

Secondo quanto riportato da fonti di settore, tra cui la stampa specializzata, il sistema italiano viene promosso per l’efficacia delle misure di controllo e per l’impianto normativo ormai consolidato. Allo stesso tempo, però, non mancano le criticità: il GAFI sottolinea come nuove tecnologie e comparto del gambling restino ambiti sensibili, esposti a potenziali infiltrazioni criminali. Il messaggio è chiaro: i progressi sono evidenti, ma il rischio non è stato eliminato.

In questo scenario, l’azione dello Stato e delle autorità di vigilanza si muove nella direzione di rafforzare i presidi, cercando di mantenere un equilibrio tra sviluppo del mercato e tutela della legalità.

Un settore rilevante ma esposto a rischi strutturali

Il gioco pubblico in Italia rappresenta un comparto economico significativo, con una raccolta complessiva che negli ultimi anni ha superato i 130 miliardi di euro annui, includendo sia il canale fisico che quello online. Una dimensione di questo tipo rende inevitabilmente il settore appetibile anche per attività illecite, in particolare per il riciclaggio di denaro.

Le criticità emergono soprattutto nei segmenti più difficili da tracciare o dove la frammentazione dell’offerta è maggiore. In passato, indagini della magistratura e delle forze dell’ordine hanno evidenziato tentativi di infiltrazione attraverso apparecchi da intrattenimento, sale scommesse non autorizzate o circuiti paralleli. Anche il fenomeno delle piattaforme illegali, spesso con sede a Malta ( che però nel 2022 è stata tolta dalla lista grigia ), continua a rappresentare una minaccia concreta, sottraendo utenti al circuito regolamentato e aumentando i rischi per i consumatori.

Nonostante i progressi normativi, il settore resta quindi strutturalmente fragile: l’elevato volume di transazioni e la componente monetaria immediata rendono il gambling uno strumento potenzialmente utilizzabile per mascherare flussi finanziari illeciti. È proprio su questo punto che si concentra l’attenzione degli organismi internazionali.

Il ruolo del gioco online e le misure di sicurezza

Il comparto del gioco online rappresenta oggi uno degli ambiti più monitorati, proprio per la sua natura digitale e per la possibilità di tracciare in modo puntuale le operazioni degli utenti. Le piattaforme autorizzate operano sotto la supervisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli , che impone rigidi standard in materia di identificazione dei giocatori, tracciabilità dei pagamenti e prevenzione delle frodi.

Tra le misure adottate figurano procedure di verifica dell’identità (KYC), limiti di deposito, sistemi di monitoraggio delle transazioni sospette e obblighi di segnalazione alle autorità competenti. Inoltre, l’utilizzo di metodi di pagamento elettronici contribuisce a ridurre l’anonimato e a rendere più trasparente ogni operazione.

In questo contesto, gli operatori legali cercano anche di orientare i comportamenti degli utenti verso pratiche più sicure. il settore del gioco d’azzardo prova, per quanto possibile, ad assicurare un’esperienza sicura ai propri utenti, indirizzandoli verso piattaforme verificate. In questo senso, i siti di comparazione permettono di avere una visione completa del mondo del gambling online: i giocatori possono confrontare premi, offerte e bonus senza deposito messi a disposizione dagli operatori e scegliere in modo autonomo la piattaforma che preferiscono, ma con un occhio attento verso forme di gioco responsabili e senza rischio.

Questa combinazione tra regolamentazione, tecnologia e informazione rappresenta uno degli elementi distintivi del modello italiano, spesso citato come riferimento anche a livello europeo.

Punti di forza e criticità ancora aperte

Tra i principali punti di forza del sistema italiano emerge la presenza di un quadro normativo articolato e di un’autorità di controllo centralizzata, che consente un monitoraggio costante del mercato. La collaborazione tra istituzioni, operatori e forze dell’ordine ha inoltre permesso negli anni di contrastare in modo efficace numerosi fenomeni illegali.

Tuttavia, restano alcune aree di miglioramento. In primo luogo, la continua evoluzione tecnologica – dalle criptovalute alle piattaforme decentralizzate – introduce nuovi strumenti che possono essere sfruttati per aggirare i controlli tradizionali. In secondo luogo, la presenza di operatori non autorizzati, spesso difficili da oscurare completamente, continua a rappresentare una sfida significativa.

Un ulteriore elemento riguarda la necessità di rafforzare la cultura del gioco responsabile, non solo in chiave sociale ma anche come strumento di prevenzione dell’illegalità. Maggiore consapevolezza da parte degli utenti significa infatti minore esposizione a circuiti non regolamentati.