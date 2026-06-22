Cina: Shanghai Film Festival genera quasi 5,3 mld yuan di benefici economici

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La 28esima edizione dello Shanghai International Film Festival ha generato quasi 5,3 miliardi di yuan (circa 777,7 milioni di dollari) di benefici economici, in aumento di quasi il 6% rispetto all’edizione precedente, hanno dichiarato gli organizzatori.

L’evento, che si è svolto quest’anno dal 12 al 21 giugno, ha contribuito per circa 1,17 miliardi di yuan al settore della ristorazione e per oltre 3 miliardi di yuan alla spesa per lo shopping. Inoltre, una crescita significativa è stata registrata nei settori dei trasporti, turistico e alberghiero.

Durante il festival, oltre il 70% del pubblico è arrivato appositamente per partecipare all’evento, stimolando la spesa per alloggi, trasporti e attrazioni turistiche e contribuendo per quasi 2,3 miliardi di yuan alle entrate turistiche della città.

Il festival di quest’anno ha inoltre collaborato con quartieri famosi di Shanghai per creare itinerari pedonali urbani a tema. Per la prima volta ha introdotto un “passaporto per gli appassionati di cinema”, trasformando la visione dei film, i check-in, la raccolta di timbri e le attività interattive in uno stile di vita durante il festival.

(ITALPRESS).