Libia, colloquio tra il ministro degli esteri e l’omologo algerino Ahmed Attaf sulla situazione politica del Paese

AMMAN (GIORDANIA) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri algerino Ahmed Attaf, ha incontrato ad Amman il responsabile ad interim del ministero degli Esteri del Governo di unità nazionale libico, Taher Al-Baour. L’incontro si è svolto a margine della riunione consultiva ministeriale araba e della 165ma sessione ordinaria del Consiglio della Lega degli Stati Arabi a livello ministeriale, in programma nella capitale giordana. I colloqui hanno riguardato gli ultimi sviluppi del processo di soluzione politica in Libia e le principali sfide e ostacoli che ne rallentano l’avanzamento su diversi piani.

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