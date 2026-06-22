Campionato Italiano Rally Terra 2026, i pneumatici Pirelli Scorpion protagonisti a San Marino con Bulacia e Cogni

MILANO (ITALPRESS) – Il Rally di San Marino, quarto dei sei appuntamenti del Campionato Italiano Rally Terra 2026, ha confermato la netta supremazia dei piloti che utilizzano i pneumatici Pirelli Scorpion, che hanno conquistato l’intero podio sia nella graduatoria assoluta che in quella per le due ruote motrici. Nella caldissima gara sammarinese i Pirelli Scorpion K4 e K6 hanno dimostrato prestazioni eccezionali e grande resistenza alle forature consentendo ai piloti di esprimersi al meglio delle loro potenzialità.

La vittoria assoluta è andata al boliviano Marco Bulacia che ha così rafforzato il suo primato sia nel Pirelli Star 4RM Terra che nel Tricolore. Alle sue spalle il veneto Alberto Battistolli e il francese Louis Constant, con quest’ultimo che è salito così al secondo posto della generale scavalcando il toscano Tommaso Ciuffi, costretto al ritiro. Grande lotta e tanti colpi di scena fra le due ruote motrici del Pirelli Star 2RM Terra, con Giorgio Cogni ad imporsi per pochi decimi di secondo su Alessandro Lani, autore di una grande rimonta dopo una foratura. Terzo posto per Mattia Ricciu, che ora condivide il primato nella classifica stagionale con Giorgio Cogni, ora leader in solitudine del Tricolore di categoria.

Lotta al vertice comunque apertissima con Nicola Cazzaro e Giacomo Marchioro a completare un quintetto racchiuso in soli 8 punti. Fra le Rally3 Alex Lorenzato ha firmato il terzo successo in quattro gare, mettendo così una grande ipoteca sul titolo stagionale, che viene assegnato in base ai quattro migliori risultati di ciascun pilota. Alle sue spalle sul podio di gara Jacopo Trevisani e Paolo Maria Tosetto. Ora il Tricolore Terra si prende una lunga pausa: riprenderà a fine ottobre in Sardegna con il Rally dei Nuraghi e del Vermentino.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

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