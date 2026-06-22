Stefano Lucchini rieletto Presidente dell’American Chamber of Commerce in Italy

ILANO (ITALPRESS) – Con quattro nuove nomine all’interno del Consiglio di Amministrazione e la rielezione di Stefano Lucchini come Presidente per il suo secondo e ultimo mandato, si è conclusa oggi a Milano la 111° Assemblea Generale della American Chamber of Commerce in Italy, tenutasi nelle sale del Museo di Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci a Milano. Ospiti d’onore il Console Generale USA a Milano, Douglass Benning e il Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per la regione del Golfo, Luigi di Maio.

“Amcham Italy giunge alla sua 111 Assemblea in ottima forma – dichiara Stefano Lucchini, Presidente della Camera di Commercio Americana in Italia, riconfermato nella carica al vaglio delle nuove nomine -. Merito del lavoro fatto dalle strutture e dagli oltre 600 rappresentanti delle aziende associate presenti nei comitati. L’amicizia dei due Paesi uniti da sempre, non è mai stata in discussione e mai lo sarà. Il legame tra Italia e Stati Uniti non nasce dalla convenienza, ma dalla condivisione di valori comuni e ideali nei quali tutti noi ci riconosciamo. Nel 1776, nella Dichiarazione d’Indipendenza, l’America mise al centro il diritto alla vita, alla libertà e, unicum al mondo, al perseguimento della felicità. Forse in pochi lo sanno, ma dietro quel concetto rivoluzionario c’è il piccolo ma fondamentale contributo di Filippo Mazzei, toscano che, parlando con il suo vicino di casa in Virginia, Thomas Jefferson, riteneva la felicità come finalità del buon governo”.

Entrano nel board quattro figure di primo rilievo nel mondo economico transatlantico. Si tratta di Vito Lo Piccolo (Bank of America), Stefania Radoccia (BIP Law), Nico Losito (IBM) e Giovanni Sandri (Blackrock).

“In un contesto internazionale in continua evoluzione, AmCham Italy conferma il proprio ruolo di ponte strategico tra Italia e Stati Uniti, promuovendo dialogo, investimenti e opportunità di crescita per le imprese dei due Paesi – osserva Simone Crolla, Consigliere Delegato della Camera di Commercio Americana in Italia -. Grazie al contributo dei nostri Associati e alla collaborazione con le istituzioni italiane e statunitensi, continuiamo ad alimentare quello scambio fecondo tra le due sponde dell’Atlantico che genera sviluppo, occupazione e innovazione a reciproco vantaggio delle nostre nazioni. È questa la missione che guida da oltre 110 anni l’azione della nostra organizzazione e che continuerà a orientarne l’impegno per il futuro.”

Questa 111ª edizione è stata organizzata grazie al contributo di Enel, FNM, 3M, HPE, Intesa Sanpaolo, Fortidia, Mascgio Gaspardo, Medtronic, Seda, Deloitte, Aws, Colombo Advisory e dei Product Partners Ferrarini, Ferrero, Coca Cola, Losito Guarini, Mc Donalds, Pettenon Cosmetics, Saclà, Consorzio Parmigiano. Charity Partner dell’iniziativa Safe Heart Odv.

– Foto Ipa Agency –

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