Cina: l’Università di Jinan celebra 120esimo anniversario della fondazione (3)

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto d’archivio, scattata nel 1986, mostra studenti e docenti provenienti dalla Cina e dall’estero che cantano un brano cinese per celebrare l’80esimo anniversario della fondazione dell’Università di Jinan, nella provincia meridionale cinese del Guangdong.

L’Università di Jinan celebra oggi il suo 120esimo anniversario di fondazione. Prima università statale cinese dedicata ai cinesi d’oltremare, è considerata il principale istituto di istruzione superiore del Paese per questi cittadini. Il nome “Jinan” riflette la sua missione di entrare in contatto con le comunità cinesi all’estero e diffondere la cultura cinese nel mondo.

Fondata a Nanchino nel 1906, l’università conta oggi cinque campus distribuiti tra Guangzhou, Shenzhen e Zhuhai, nella Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao. Offre corsi di studio in 12 grandi discipline accademiche, tra cui scienze umanistiche, scienze, ingegneria e medicina. L’università conta 17 discipline classificate tra lo 0,5% delle migliori al mondo nella classifica Essential Science Indicators (ESI), di cui sei nel primo 0,1%. La disciplina di farmacologia e tossicologia dell’università si colloca tra lo 0,05% delle migliori al mondo. Il numero di professionisti di alto livello presenti nell’università è aumentato del 92,8% negli ultimi cinque anni. Dalla sua fondazione, l’università ha formato oltre 600.000 studenti provenienti da più di 170 Paesi e regioni, tra cui Hong Kong, Macao e Taiwan.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).