L’Ambasciata dell’Arabia Saudita a Roma sostiene “La Casa dei bambini” del Gemelli

ROMA (ITALPRESS) – In occasione delle celebrazioni per la Festa Nazionale, l’Ambasciata del Regno dell’Arabia Saudita a Roma ha promosso un’iniziativa di solidarietà e cooperazione sociale a beneficio della comunità ospitante, devolvendo una donazione al Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS per sostenere la realizzazione e lo sviluppo del progetto “La Casa dei Bambini – Trenta Ore per la Vita”.

La missione diplomatica ha scelto di caratterizzare la ricorrenza istituzionale attraverso un gesto tangibile di assistenza e vicinanza, rinunciando al consueto ricevimento ufficiale per destinare le relative risorse a una causa ad alto impatto umanitario.

L’intervento intende rafforzare in modo concreto la rete di accoglienza e supporto integrato riservata ai nuclei familiari che affrontano complessi percorsi terapeutici insieme ai propri figli. La struttura d’accoglienza, nata dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, l’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, l’Associazione Trenta Ore per la Vita e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia, sorge all’interno del Campus universitario per rispondere alle crescenti esigenze della mobilità sanitaria pediatrica. Sono infatti migliaia i piccoli pazienti seguiti nei reparti pediatrici del Gemelli per patologie complesse e croniche, con oltre la metà proveniente da altre regioni d’Italia o dall’estero.

L’iniziativa umanitaria dell’Ambasciata saudita mira a garantire a queste famiglie non soltanto una sistemazione logistica gratuita e vicina ai reparti di cura, ma anche un contesto protetto capace di offrire comfort, percorsi formativi, sostegno psicologico e continuità affettiva durante le degenze ospedaliere.

Attraverso questo contributo, la rappresentanza diplomatica di Riad intende valorizzare il legame tra identità nazionale, responsabilità sociale e cura verso le nuove generazioni, promuovendo modelli virtuosi di collaborazione tra rappresentanze estere, terzo settore e presidi di eccellenza del sistema sanitario italiano.

-Foto ambasciata Arabia Saudita in Italia-

(ITALPRESS).