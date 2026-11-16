Gol fulmineo di Pio/Bobo, grande festa in quel campo maledetto e in quattro minuti abbiamo demolito quanto era stato costruito in poche operose e speranzose settimane. De Cuyper, Ngoy, Doku, Moreira, un altro film, e il Premio è del Belgio. Tutti a terra. La rinascita è abortita. La voglia di Mondiale (passi pure la debacle europea) è tornata prepotente. O peggio, s’è trasformata in scoramento.

Avevo chiuso la notte brava di Italia-Francia 3 a 1 con un pistolotto che mi è costato critiche. Riferendomi alla soddisfazione di Ranieri e Malagò spettatori in tribuna avevo commentato: “Speriamo che adesso l’atmosfera magica di San Siro, un ritorno all’antico dopo tante amarezze, non venga turbata dalle beghe federali”. Et voilà! Pochi giorni e il miracolo di solidarietà si è disfatto, la sfida che conta non è Italia contro Belgio per un posto al sole della Nations League ma Galliani-Malagò per una poltrona in via Allegri nella più triste stagione – lunga tre anni – dell’Italia Azzurra. Azzurro tenebra s’illuminò in quattr’anni perchè c’era un Lui, Artemio Franchi, intelligenza, competenza, volontà, potenza; poi è toccata a Loro ed è tornata la sfiga invocata dai perdenti mentre ci si illudeva di avere trovato con Malagò, uno fuori del calcio, la soluzione al disfattismo che sembrava domato con una risorsa sana e naturale, l’apertura ai giovani italiani mortificati da un 79% di stranieri portati in Italia da mercanti interessati solo al business.

Giovinezza, dolce illusione sei tu. Era d’estate, poco tempo fa. Il 3 giugno Silvio Baldini portò in Lussemburgo la “sua” Nazionale. “I miei ragazzi dell’Under 21 – disse – con Donnarumma”. Vinse 1-0, gol di Pio Esposito, un rinato bomber azzurro. Pochi giorni fa, dopo Francia-Italia e la sua doppietta avrei detto “E’ tornato Bobo”. Voglia di Vieri, di una forza vitale. A Bruxelles sono riapparsi. Insieme a Pio e a Donnarumma, Kayode (22 anni), Koleosho (22), Pisilli (22), con gli altri giovanotti adottati da Mancini: Cisse (20), Doumbia (23), Ghilardi (23), Liberali (19), Palestra (21), Romano (20), Vergara (23). Prima li aveva premiati anche la Grecia. Poi erano passati in buona parte a Mancini, prima soffrendo l’impatto con l’organizzatissimo Belgio fino a godere il trionfo di San Siro che ha fatto dimenticare l’umiltà e la passione ritrovate dopo il gol di Olise. Tanta bellezza meritevole di quella standing ovation oggi tramutata in penoso e lamentoso rimpianto. Addirittura da un finale quasi comico, un rigore sbagliato. Da allons enfants ad addio sogni di gloria. Volete una soluzione degna di questo teatro dei burattini? Fossi in Malagò rinuncerei alla sfida ridicola con Galliani. Fossi in Mancini lo seguirei.

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