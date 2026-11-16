Egitto, Gafi “Partner strategico per gli investimenti e accesso all’Africa”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – “L’Egitto non è soltanto un grande mercato di consumo, ma un partner strategico per gli investimenti e un polo produttivo e di esportazione”. Lo ha dichiarato Mohamed Youssef, consigliere del CEO di GAFI, l‘Autorità generale egiziana per gli investimenti e le zone franche, intervenendo al Cairo Investment Africa 2026, appuntamento dedicato al dialogo tra imprese italiane ed egiziane e alle opportunità di investimento nel Paese. “È il momento giusto per venire in Egitto, iniziare a investire e rilanciare la cooperazione con le imprese egiziane”, ha aggiunto. Youssef ha indicato nella posizione geografica, nelle infrastrutture e nel capitale umano i principali fattori di attrazione per gli investitori internazionali.

Ha quindi richiamato gli interventi di potenziamento di porti, aeroporti, ferrovie e collegamenti stradali, insieme alla realizzazione della nuova capitale amministrativa e ai progetti urbani di Alamein, nuova Mansoura e Damietta. Una trasformazione che, secondo il rappresentante di GAFI, rafforza il ruolo dell’Egitto come piattaforma produttiva e logistica al servizio dei mercati regionali e internazionali.

Al centro dell’intervento anche le prospettive di collaborazione tra aziende italiane ed egiziane per l’accesso ai mercati africani. Youssef ha sottolineato il valore degli accordi commerciali del Paese e le opportunità di partnership in diversi comparti, dall’industria all’agricoltura fino ai servizi finanziari.

Sul fronte degli strumenti a sostegno degli investimenti, il consigliere del CEO di GAFI ha illustrato i servizi di assistenza dell’Autorità, le procedure digitalizzate e i percorsi accelerati per agevolare l’insediamento delle imprese. Ha inoltre richiamato la legge sugli investimenti n. 72 e le agevolazioni previste, citando deduzioni fiscali commisurate ai costi di investimento, con percentuali del 50% o del 30% a seconda delle aree e delle condizioni applicabili. Tra i territori menzionati, l’Alto Egitto e la Zona economica del Canale di Suez.

“Il nostro ruolo va oltre la promozione degli investimenti”, ha sottolineato Youssef, ribadendo l’impegno di GAFI ad accompagnare gli operatori nella trasformazione delle opportunità in progetti concreti. Il rappresentante dell’Autorità ha infine confermato la disponibilità della delegazione a incontri bilaterali con le aziende italiane, sia quelle già presenti nel Paese sia quelle interessate ad avviare nuove attività.

-Foto xs7/Italpress-

(ITALPRESS).