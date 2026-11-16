Delta Center apre sede in Egitto, Fratini: “Tante opportunità per gli imprenditori italiani”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – “Siamo presenti in Tunisia da oltre 25 anni. Lo scorso anno, durante una visita in Egitto, abbiamo conosciuto il presidente della Camera di Commercio Italo-Egiziana, il quale ci ha convinto di venire e ritornare in Egitto, perché ci sono molte, molte opportunità per gli imprenditori italiani. È vero, l’abbiamo appurato e quindi oggi siamo qui”. Così Sandro Fratini, presidente di Delta Center, a margine dell’evento in corso al Cairo dedicato al dialogo tra imprese italiane ed egiziane e alle opportunità di investimento nel Paese.

“Siamo qui e abbiamo portato un numero importante di aziende italiane provenienti da diverse regioni d’Italia – ha proseguito Fratini -. Allo stesso tempo abbiamo aperto una nostra seconda sede: la prima l’abbiamo in Tunisia e la seconda è qui domiciliata al Cairo, presso la Camera di Commercio Italo-Egiziana”.

L’obiettivo, ha spiegato, è quello di accompagnare le imprese italiane nel percorso di internazionalizzazione sul mercato egiziano. “Rafforzeremo e daremo tutti i servizi di cui le nostre aziende italiane avranno bisogno, garantendo loro che noi saremo qui con loro. Quindi proporremo delle opportunità e li seguiremo passo passo”, ha aggiunto.

Delta Center, realtà già consolidata nel Nord Africa con la sede storica in Tunisia, rafforza così la propria presenza nella regione puntando sull’Egitto come snodo strategico per le imprese italiane interessate al mercato africano.

-Foto xs7/Italpress-

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