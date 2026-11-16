Egitto, Tavazzi (Teha) “Pil pro capite +46% in 10 anni, grandi opportunità per le Pmi italiane”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il prodotto interno lordo pro capite dell’Egitto è cresciuto del 46% negli ultimi dieci anni, uno dei tassi più elevati nell’area nordafricana. Lo ha sottolineato Lorenzo Tavazzi, Senior Partner di TEHA – The European House Ambrosetti, parlando a Italpress a margine del Cairo Investment Africa 2026, appuntamento dedicato al dialogo tra imprese italiane ed egiziane e alle opportunità di investimento nel Paese.

“Questo dimostra una capacità del Paese di fortissimo sviluppo e di offrire opportunità di investimento significative per partner come gli italiani e le piccole e medie aziende italiane”, ha dichiarato Tavazzi. Secondo il Senior Partner di Teha, l’Egitto ha una “leadership assoluta nel campo della scienza e della tecnologia”, elemento che apre la strada a “produzioni ad alta intensità di conoscenza”.

Le opportunità individuate sono molteplici: dalla filiera agroindustriale allo sviluppo energetico (fotovoltaico, rinnovabili e reti di trasmissione), dall’automazione industriale e l’integrazione di software alle soluzioni di economia circolare, ambiente, desertificazione e gestione idrica.

“Le competenze italiane possono trovare un ottimo match con quelle egiziane”, ha aggiunto. Tutte queste opportunità, ha concluso Tavazzi, “possono essere ulteriormente valorizzate all’interno del quadro di collaborazione rappresentato dal Piano Mattei”.

-Foto xs7/Italpress-

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