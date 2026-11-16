Cina: l’Università di Jinan celebra 120esimo anniversario della fondazione (1)

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata l’11 novembre 2026, mostra alcuni studenti che seguono una lezione nel campus di Shipai dell’Università di Jinan a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong.

L’Università di Jinan celebra oggi il suo 120esimo anniversario di fondazione. Prima università statale cinese dedicata ai cinesi d’oltremare, è considerata il principale istituto di istruzione superiore del Paese per questi cittadini. Il nome “Jinan” riflette la sua missione di entrare in contatto con le comunità cinesi all’estero e diffondere la cultura cinese nel mondo.

Fondata a Nanchino nel 1906, l’università conta oggi cinque campus distribuiti tra Guangzhou, Shenzhen e Zhuhai, nella Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao. Offre corsi di studio in 12 grandi discipline accademiche, tra cui scienze umanistiche, scienze, ingegneria e medicina. L’università conta 17 discipline classificate tra lo 0,5% delle migliori al mondo nella classifica Essential Science Indicators (ESI), di cui sei nel primo 0,1%. La disciplina di farmacologia e tossicologia dell’università si colloca tra lo 0,05% delle migliori al mondo. Il numero di professionisti di alto livello presenti nell’università è aumentato del 92,8% negli ultimi cinque anni. Dalla sua fondazione, l’università ha formato oltre 600.000 studenti provenienti da più di 170 Paesi e regioni, tra cui Hong Kong, Macao e Taiwan.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).