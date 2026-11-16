L’offerta turistica della Liguria si presenta a Praga

PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – La Liguria è stata protagonista giovedì 12 novembre a Praga, nel Palazzo Kaunitz, dell’evento promozionale “Go Liguria!”. La serata è stata aperta dal saluto dell’Ambasciatore d’Italia Alessandro Gaudiano, seguito dagli interventi del direttore dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria Ilario Agata e del segretario generale della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca Matteo Mariani. Secondo quanto precisa un comunicato dell’Ambasciata, tra i presenti anche il segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria Marco Casarino. N

el pomeriggio, durante una sessione di incontri B2B, l’offerta del territorio della Riviera ligure e delle sue strutture ricettive è stata illustrata a diverse decine di operatori turistici cechi.

La Camera Italo-Ceca ha inoltre preparato per le aziende provenienti dall’Italia una presentazione dedicata al turismo ceco e alle sue specificità sottolineando che nel 2025 l’Italia è stata la principale destinazione estera per i viaggiatori cechi; inoltre secondo i dati dell’ISTAT, in Liguria hanno pernottato in alberghi e altre strutture ricettive oltre 17.000 turisti provenienti dalla Repubblica Ceca, un dato che evidenzia la costante crescita dei flussi turistici.

L’iniziativa è stata organizzata dalla CAMIC, in collaborazione con la Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona, e dall’Azienda speciale Riviere di Liguria.

-Foto su gentile concessione di Dominik Kucera-

(ITALPRESS).