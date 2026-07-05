Cina: le storie di tre ex servi della gleba dallo Xizang (2)

SHANNAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Pudron, a destra, e la nuora danno da mangiare al bestiame nel villaggio di Lumpa, nella città di Xigaze, nella Regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 12 marzo 2026. Pudron, 86 anni, vive nel villaggio di Lumpa, nella città di Xigaze. Non può dimenticare i vecchi tempi, quando la vita era piena di difficoltà e priva di dignità.

Fin dall’infanzia, Pudron era sottoposta allo stretto controllo dei proprietari dei servi. Viveva in una bassa casa di adobe con solo una piccola apertura come finestra, e tutta la sua famiglia dormiva sul pavimento, con una vecchia pelle di pecora logora come coperta. Pudron doveva alzarsi prima dell’alba per svolgere vari lavori, come condurre gli asini per trasportare merci e concimare i campi. Inoltre, doveva torcere la lana e tessere. Sulle sue mani si formarono grossi calli… Per tutto l’anno non aveva un giorno di riposo, nemmeno quando era ferita. La vita era insopportabile per lei e per la sua famiglia, ma non avevano altra scelta che vivere con guadagni minimi.

Solo con la riforma democratica nello Xizang nel 1959, quando milioni di servi della gleba furono emancipati, la sua vita iniziò davvero a cambiare in meglio.

Oggi Pudron vive con il figlio e la nuora in una spaziosa e calda casa in stile tibetano a due piani. Non è neppure abituata ad avere così tanto burro nella vita quotidiana. È un “dolce problema” che non avrei mai sognato prima, ha detto.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).