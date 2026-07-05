Meloni “Italia al vertice del turismo europeo, Governo sostiene settore”

**NO LIBRI** Italy, Rome,Vatican 2025/4/2 Italian Premier Giorgia Meloni attends a mass presided over by Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Parolin in St. Peter's Basilica for late Pope John Paul II, on the 20th anniversary of his death Photograph by ALESSIA GIULIANI / Catholic Press Photo

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l’estate 2026. Un risultato che premia la bellezza della nostra Nazione, la qualità della nostra offerta e il grande lavoro di tutto il comparto turistico. Grazie agli imprenditori, ai lavoratori e agli operatori del settore che ogni giorno contribuiscono a rendere l’Italia una meta sempre più attrattiva e competitiva. Il Governo continuerà a fare la sua parte per sostenere un settore strategico per la nostra economia e per la crescita della Nazione”. Così su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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