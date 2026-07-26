ROMA (ITALPRESS) – Pirelli ha consolidato il primato nella classifica costruttori di pneumatici del Campionato Europeo Rally grazie alla vittoria in Polonia di Teemu Suninen, leader anche del campionato piloti, e al quarto posto di Andrea Mabellini, attualmente secondo nella classifica generale. Per Pirelli si tratta della terza vittoria consecutiva nelle quattro gare finora disputate. La Skoda Fabia di Suninen si è portata in testa quasi immediatamente al rinnovato Rally di Polonia, costringendo persino gli specialisti delle strade asfaltate della Slesia a un inseguimento estenuante ma alla fine vano. Il finlandese, vincitore di cinque delle 14 prove speciali disputate, non ha mai dato l’impressione di poter cedere il comando, conducendo una gara misurata e strategicamente impeccabile, mantenendo a debita distanza la Lancia Y di Mabellini, suo diretto rivale per il titolo FIA ERC.

“La stagione si sta rivelando estremamente positiva e ricca di soddisfazioni. Il fatto di aver vinto tre rally finora con tre diverse combinazioni di pneumatici conferma la forza di tutta la nostra gamma di prodotti”, ha dichiarato Terenzio Testoni, Pirelli Rally Activity Manager.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]