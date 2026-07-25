BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Momenti di paura a Berlino durante il Christopher Street Day (CSD), la storica manifestazione dell’orgoglio LGBTQIA+ che ogni anno attraversa la capitale tedesca. L’evento è stato interrotto con effetto immediato nella serata di sabato a seguito di un grave incidente avvenuto intorno alle 22.

Secondo quanto ricostruito dai media locali (Bild e Der Spiegel) e confermato dalla polizia berlinese, un’automobile sarebbe piombata sulla folla nei pressi di Lennestrasse, nell’area del Tiergarten. Immediato l’intervento di agenti e soccorritori, impegnati ad prestare le prime cure alle diverse persone rimaste ferite. Al momento le autorità non hanno ancora reso noto il numero esatto dei feriti né le loro condizioni, mentre le dinamiche dell’accaduto restano tuttora al vaglio degli investigatori.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).