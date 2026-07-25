La Repubblica del Mali ribadisce il sostegno all’integrità territoriale e della sovranità del Marocco

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Repubblica del Mali ha ribadito la sua “posizione a favore dell’integrità territoriale e della sovranità del Marocco su tutto il suo territorio, compresa la regione del Sahara”, riaffermando al contempo il suo sostegno al Piano di Autonomia presentato dal Marocco come “unica soluzione credibile e realistica per la risoluzione di questa controversia regionale”. Lo riporta l’agenzia di stampa marocchina “Map”.

Tale posizione è stata espressa nel Comunicato Congiunto adottato al termine della quarta sessione dell’Alta Commissione Congiunta per la Cooperazione Marocco-Maliana, i cui lavori si sono conclusi a Bamako, sotto la copresidenza del Ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e dei Marocchini Residenti all’Estero, Nasser Bourita, e del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del Mali, Abdoulaye Diop.

Il comunicato congiunto ha ribadito il sostegno della Repubblica del Mali agli sforzi del Segretario Generale delle Nazioni Unite e del suo Inviato personale, nonché al Piano di Autonomia presentato dal Regno del Marocco, quale unica soluzione credibile e realistica per la risoluzione di questa controversia regionale, in conformità con la Risoluzione 2797 adottata il 31 ottobre 2025 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Questa posizione fa seguito alla Dichiarazione del Governo maliano del 10 aprile 2026, con la quale la Repubblica del Mali ha annunciato il ritiro ufficiale del riconoscimento dell’entità separatista autoproclamata “RASD”.

La quarta sessione della Commissione congiunta di cooperazione tra il Regno del Marocco e la Repubblica del Mali si è tenuta dal 21 al 24 luglio a Bamako.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).