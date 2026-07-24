Caldo estremo in Tunisia, crisi idrica ed emergenza incendi. Canadair in supporto dall’Italia

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – L’Esercito nazionale tunisino e la Mezzaluna Rossa tunisina hanno intensificato gli interventi di sostegno alla popolazione in diverse regioni del Paese, tra cui Skhira, Metlaoui e Douz, garantendo la distribuzione di acqua potabile e assistenza ai cittadini colpiti dall’ondata di caldo eccezionale e dalle difficoltà di approvvigionamento idrico.

L’iniziativa si inserisce in un contesto segnato da temperature estremamente elevate, con valori che in alcune aree della Tunisia hanno superato i 49 gradi, e da incendi boschivi che hanno richiesto una mobilitazione delle autorità e dei servizi di emergenza. Sono state inoltre mobilitate ambulanze per il trasporto dei pazienti affetti da insufficienza respiratoria. La Mezzaluna Rossa ha confermato che le proprie strutture regionali e locali restano in stato di allerta per sostenere gli interventi della Protezione civile e delle autorità locali nella gestione dell’emergenza legata al caldo estremo, agli incendi boschivi e alle difficoltà di approvvigionamento idrico.

INCENDI IN TUNISIA, CANADAIR IN SUPPORTO DALL’ITALIA

A seguito della richiesta di supporto antincendio fatta dalle autorità tunisine all’Emergency Response Coordination Centre di Bruxelles, il Governo italiano, tramite il Dipartimento della Protezione Civile, sta coordinando l’intervento di un Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per fronteggiare i vasti incendi che stanno interessando la Tunisia.

“Le migliorate condizioni meteorologiche nel nostro Paese, valutate nei bollettini di suscettività all’innesco degli incendi boschivi, hanno reso possibile l’invio del mezzo antincendio in supporto delle squadre locali – spiega la Protezione Civile in una nota -. Qualora le condizioni sul nostro territorio nazionale lo richiedessero il canadair sarà prontamente rischierato secondo le esigenze. Il velivolo antincendio è stato attivato come risorsa rescEU-IT nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).