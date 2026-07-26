Missili russi su Kiev, colpito quartiere residenziale

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Un attacco missilistico russo ha colpito nella notte Kiev. Secondo quanto riferito dal sindaco Vitali Klitschko, i rottami di un missile balistico sono caduti su un palazzo residenziale di 18 piani nel distretto di Shevchenkivskyi. Un altro incendio è stato segnalato in un non meglio specificato “sito non residenziale” nel distretto di Solomianskyi.

Tre residenti di Kiev sono rimasti feriti a seguito dell’attacco, uno di loro è stato ricoverato in ospedale, mentre gli altri due hanno ricevuto cure ambulatoriali. “Sappiamo dalla nostra intelligence e dai nostri partner che i russi hanno preparato i missili per un nuovo attacco massiccio contro l’Ucraina, abbiamo informazioni preliminari che potrebbe verificarsi nelle prossime 48 ore”, aveva affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale.

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