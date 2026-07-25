Ucraina, Zelensky “Attacchi russi a Slovyansk e Sumy, 6 morti”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ieri sera, oltre dieci edifici residenziali sono stati danneggiati da un attacco russo a Slovyansk. Purtroppo, tre persone sono rimaste uccise. A Sumy, i russi hanno ucciso altre tre persone con un attacco missilistico, seguito da un doppio attacco con un drone FPV contro un impianto di Nova Poshta. Le mie condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su X. “Non potevano non essere consapevoli che si trattava di siti civili”, sottolinea.

“A Kharkiv, un drone ha colpito un grattacielo residenziale. Un normale mercato dell’abbigliamento a Zaporizhzhia è stato dato alle fiamme. Il terrorismo con i droni contro la popolazione continua incessantemente a Kherson e nella regione di Kherson. Anche le regioni di Poltava, Chernihiv, Odessa, Mykolaiv e Dnipro sono state colpite. In totale, i russi hanno utilizzato due missili e quasi 160 droni”, ricorda.

“Ad oggi, dieci persone in tutto il paese sono rimaste ferite negli attacchi di ieri sera”. Per Zelensky, “la difesa aerea è ora una priorità. Tutto ciò che concordiamo con i nostri partner deve essere attuato più rapidamente. Ovunque le autorità possano contribuire a organizzare la protezione dei nostri cieli, è necessario farlo. L’Ucraina ha bisogno di maggiore resilienza”, conclude, ringraziando gli alleati.

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