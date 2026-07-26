TORINO (ITALPRESS) – Il secondo episodio delle Jeep Capability Stories porta gli appassionati dell’off-road nel cuore della Sardegna, in un ambiente naturale fatto di rocce, boschi e corsi d’acqua. In questo scenario si svolgono le avventure della nuova Jeep Compass 4xe immersa nella natura più autentica.

La nuova Jeep Compass 4xe è l’ultima arrivata nella gamma Jeep. Si tratta di un C-SUV a trazione integrale e a zero emissioni, alimentato da due motori elettrici che erogano 157 kW sull’asse anteriore e 132 kW su quello posteriore. La potenza combinata raggiunge i 375 CV, garantendo prestazioni di riferimento.

“Jeep sviluppa sempre la migliore versione 4×4 della categoria per ogni modello della propria gamma. Questo perchè crediamo che l’off-road sia uno stile di vita, un modo di tracciare il proprio percorso e trovare la strada più adatta a sè. Il nostro DNA fuoristradistico è ciò che ci definisce come marchio e rende i nostri veicoli la massima espressione di libertà e vicinanza alla natura”, ha dichiarato Fabio Catone, Head of Jeep Brand Enlarged Europe.

Rispetto alle altre versioni della gamma Compass, la nuova 4xe offre un’altezza da terra aumentata di 10 mm, migliorando la luce libera dal suolo. Questo si traduce in prestazioni off-road ai vertici della categoria: angolo d’attacco di 28°, angolo di dosso di 17°, angolo di uscita di 31° e capacità di guado fino a 480 mm.

L’architettura a doppio motore assicura una trazione eccezionale. La nuova Jeep Compass 4xe è in grado di erogare fino a 3.100 Nm alle ruote posteriori grazie all’abbinamento del motore posteriore a un riduttore con rapporto 14:1. Ciò garantisce la massima motricità nelle situazioni più impegnative e la capacità di superare una pendenza del 20% anche in assenza totale di aderenza sulle ruote anteriori.

Il sistema Selec-Terrain della 4xe permette al conducente di mantenere sempre il pieno controllo del veicolo.

Su Nuova Jeep Compass 4xe sono disponibili cinque modalità di guida per affrontare qualsiasi percorso, superficie e condizione atmosferica, dall’utilizzo quotidiano agli scenari più estremi: AUTO, SPORT, SAND & MUD, SNOW e 4WD LOCK. Queste modalità contribuiscono ulteriormente alle straordinarie capacità della Compass 4xe.

Quando si affrontano salite con scarsa aderenza o si percorrono tratti rocciosi, la precisione di controllo è fondamentale per affrontare la sfida in totale sicurezza.

La modalità 4WD LOCK attiva la trazione su entrambi gli assi per garantire un comportamento a trazione integrale permanente, ideale per percorsi off-road che spaziano dai sentieri di montagna ai tracciati sterrati. Il power transfer unit assicura disponibilità immediata della coppia all’asse posteriore, migliorando reattività e precisione. I sistemi ESP e controllo della trazione sono tarati con soglie di slittamento bilanciate per garantire la migliore motricità possibile sui fondi non asfaltati.

Il sistema utilizza inoltre una strategia esclusiva di pre-controllo basata sulla velocità che ottimizza accelerazione, decelerazione e distribuzione della coppia. Il controller ad altissima precisione dei motori elettrici è in grado di rilevare e controllare in tempo reale lo slittamento delle ruote, adattare la coppia alle variazioni di carico dinamico e alle condizioni del fondo stradale, nonchè smorzare le oscillazioni della trasmissione.

“La modalità 4WD LOCK consente una gestione estremamente precisa degli enormi 3.100 Nm di coppia alle ruote. Con la funzione 4WD LOCK attivata è possibile affrontare salite scivolose e pendenze impressionanti anche partendo da fermo, mantenendo sempre il pieno controllo del veicolo, fino alle più piccole correzioni”, il commento del collaudatore dopo il test.

– Foto ufficio stampa Jeep –

(ITALPRESS).