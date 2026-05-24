Cina: le imprese a investimento estero superano quota 530.000

PECHINO (XINHUA/ITALPRESS) – Il numero di imprese a investimento estero in Cina è aumentato per tre anni consecutivi, superando quota 530.000, con investimenti diretti esteri (Ide) accumulati complessivi superiori a 3.600 miliardi di dollari, secondo i dati diffusi sabato dal ministero del Commercio.

I dati evidenziano la fiducia costante degli investitori esteri nel mercato cinese. Nel 2025, oltre 8.000 imprese estere hanno aumentato i loro investimenti in Cina, con una crescita di oltre il 10% su base annua, mentre più di 3.000 imprese estere hanno incrementato i loro investimenti nei primi quattro mesi del 2026.

Nel periodo tra gennaio e aprile, sono state costituite 20.113 nuove imprese a investimento estero in tutto il Paese, in aumento del 6,8% su base annua. L’utilizzo effettivo degli Ide è stato pari a 287,69 miliardi di yuan (circa 42 miliardi di dollari) nello stesso periodo, in calo del 10,3% rispetto all’anno precedente.

Le industrie high-tech sono andate in controtendenza rispetto al quadro generale, attirando 116,33 miliardi di yuan di investimenti esteri, con un balzo del 20,3% su base annua, e rappresentando il 40,4% del totale nazionale.

Gli investimenti provenienti da Lussemburgo, Svizzera, Francia e Stati Uniti verso la Cina continentale sono aumentati rispettivamente del 110,3%, del 60,8%, del 58,3% e del 24,5% su base annua, secondo i dati.

Il ministero ha dichiarato di aver tenuto quest’anno cinque tavole rotonde con imprese straniere, contribuendo a risolvere oltre 180 reclami e preoccupazioni attraverso canali di dialogo regolari.

(ITALPRESS).