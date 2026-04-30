LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune antilopi tibetane fotografate nella Riserva naturale nazionale di Changtang, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 29 aprile 2026. Situata nella parte settentrionale dello Xizang, a un’altitudine media superiore ai 4.500 metri, la riserva ospita oltre 30 specie di animali selvatici inserite nell’elenco nazionale cinese delle specie protette, tra cui le antilopi tibetane.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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