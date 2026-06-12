KUNMING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli espositori presentano i prodotti a base di caffè alla decima edizione della China-South Asia Exposition a Kunming, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, l’11 giugno 2026. L’evento ha preso il via qui ieri. La fiera pone l’accento sul rafforzamento del commercio regionale e della cooperazione industriale, incentrandosi sul tema “Solidarietà e coordinamento per uno sviluppo comune”. La fiera, della durata di sei giorni, ha attirato partecipanti da 68 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali, con la partecipazione di oltre 560 aziende provenienti dai Paesi dell’Asia meridionale. Si sono registrati oltre 1.500 acquirenti professionisti, con gli acquirenti stranieri, compresi quelli provenienti da 45 Paesi tra cui Germania, Brasile ed Egitto, che rappresentano oltre il 60% del totale.

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