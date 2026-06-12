PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata l’11 giugno 2026, mostra una scena della cerimonia di apertura del Forum sulla governance globale dei diritti umani 2026 a Pechino, capitale della Cina. L’evento ha preso il via qui ieri, concentrandosi sullo sviluppo comune e sui diritti umani condivisi. Il forum, della durata di due giorni, ha come tema “Sviluppo comune, diritti umani condivisi: il 40esimo anniversario dell’adozione della Dichiarazione sul diritto allo sviluppo e una nuova visione per la governance globale dei diritti umani”, e ha attirato oltre 400 partecipanti da più di 100 Paesi e organizzazioni internazionali, comprese le Nazioni Unite.

-Foto Xinhua-

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