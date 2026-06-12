Egitto, il ministro Badawi assicura “Pronti a garantire le forniture di gas durante l’estate”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro egiziano del Petrolio e delle Risorse Minerarie, Karim Badawi, ha effettuato una visita agli impianti di rigassificazione di Ain Sokhna per verificare la piena operatività delle infrastrutture destinate all’importazione e alla rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL), nell’ambito delle misure adottate per affrontare il picco della domanda energetica durante la stagione estiva. Secondo quanto riferito dal Ministero, il sistema comprende tre navi rigassificatrici operative nei porti di Sumed e Sonker, incaricate di ricevere le forniture di GNL, rigassificarle e immetterle nella rete nazionale del gas. Badawi ha sottolineato che l’Egitto dispone di un sistema integrato e flessibile in grado di garantire le forniture necessarie alle centrali elettriche e ai diversi settori economici, evidenziando il coordinamento costante con il Ministero dell’Elettricità e delle Energie Rinnovabili per assicurare la stabilità degli approvvigionamenti energetici.

Il ministro ha aggiunto che le tre unità operative ad Ain Sokhna, insieme a una quarta nave attiva a Damietta, assicurano una capacità complessiva di rigassificazione pari a circa 2,7 miliardi di piedi cubi di gas al giorno, rafforzando la capacità del Paese di soddisfare la domanda nei periodi di maggiore consumo. Badawi ha evidenziato che il completamento del pagamento di tutti gli arretrati dovuti ai partner internazionali nel settore petrolifero e del gas rappresenta un passo strategico per consolidare la fiducia degli investitori e favorire una nuova fase di crescita degli investimenti e della produzione energetica nazionale.

– foto IPA Agency –

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