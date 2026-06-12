BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – Due caschi blu malesi in servizio nel Libano meridionale sono rimasti feriti a seguito di un attacco aereo avvenuto a circa 1 km a ovest della postazione delle Nazioni Unite a Tibnin. “L’attacco aereo è avvenuto vicino a un convoglio logistico che stava effettuando una missione di rifornimento di routine a Tiro, i due soldati sono stati colpiti da schegge di vetro”, ha fatto saper il ministero della Difesa malese. Anche due veicoli delle Nazioni Unite hanno riportato danni. “A seguito dell’attacco aereo, una squadra di intervento ha prestato assistenza al personale coinvolto e ha coordinato il recupero dei veicoli danneggiati, prima di scortare il convoglio in sicurezza fino alla base”.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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