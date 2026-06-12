Droni ucraini colpiscono impianti petrolchimici in Russia

IPA73084300 - File photo - Ceremony to open the Borzouyeh petrochemical complex in Asalouyeh Seaport, 900 km (560 miles) southwest of Tehran July 2, 2007. Ahmadinejad and Chavez launched construction of a joint petrochemical plant on Monday. - The Israeli army on Wednesday strikes strategic petrochemical and gas facilities at the South Pars field and the port of Assaluyeh, southern Iran. The attack, carried out in coordination with the US administration, triggered violent explosions and huge fires at refineries, forcing the evacuation of thousands of workers. Photo by Javad M.Parsa/PARSPIX/ABACAPRESS.COM

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – L’esercito ucraino ha condotto attacchi con droni contro diverse regioni russe nella notte, colpendo numerosi impianti petrolchimici situati a oltre 1.200 chilometri dal confine tra Russia e Ucraina. Lo riportano i media ucraini, secondo cui i droni avrebbero colpito l’impianto petrolchimico Togliatti Kauchuk, nella regione russa di Samara, nelle prime ore del mattino, provocando un incendio nella struttura. Un vasto incendio è stato avvistato anche presso lo stabilimento di gomma sintetica Nizhnekamskneftekhim (NKNK), nella città di Nizhnekamsk: una densa colonna di fumo nero si è levata sulla città in seguito all’attacco.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)

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