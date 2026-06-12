KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – L’esercito ucraino ha condotto attacchi con droni contro diverse regioni russe nella notte, colpendo numerosi impianti petrolchimici situati a oltre 1.200 chilometri dal confine tra Russia e Ucraina. Lo riportano i media ucraini, secondo cui i droni avrebbero colpito l’impianto petrolchimico Togliatti Kauchuk, nella regione russa di Samara, nelle prime ore del mattino, provocando un incendio nella struttura. Un vasto incendio è stato avvistato anche presso lo stabilimento di gomma sintetica Nizhnekamskneftekhim (NKNK), nella città di Nizhnekamsk: una densa colonna di fumo nero si è levata sulla città in seguito all’attacco.

– Foto IPA Agency –

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