Malta registra la seconda crescita annuale del Pil più elevata nell’Ue

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato il secondo più alto tasso di crescita del PIL su base annua nell’Unione europea nel primo trimestre del 2026, secondo i dati pubblicati da Eurostat. L’economia maltese è cresciuta del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2025, posizionandosi alle spalle della sola Danimarca, che ha registrato una crescita del 5,9%. Il dato è nettamente superiore alla media dell’UE, pari allo 0,7%. Su base trimestrale, l’economia maltese è cresciuta dell’1,1%, ottenendo il secondo miglior risultato a pari merito con l’Estonia e dietro alla Danimarca, che ha segnato una crescita dell’1,9%. Il primo ministro Robert Abela ha definito i dati un ulteriore “certificato positivo” per le politiche economiche del Paese.

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(ITALPRESS).