L’Algeria rafforza il controllo delle merci alle frontiere

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Il primo ministro algerino, Seifi Ghrieb, ha presieduto un Consiglio interministeriale dedicato all’attuazione del sistema nazionale integrato di controllo delle merci alle frontiere terrestri, marittime e aeree del Paese. L’iniziativa rientra nelle misure adottate dal governo per rafforzare i controlli sui prodotti destinati al consumo e potenziare le capacità dei laboratori incaricati delle analisi e delle verifiche di conformità.

Secondo quanto riportato oggi sulla pagina ufficiale dei servizi del Primo ministro algerino, è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico sotto la supervisione del ministero della Salute e del ministero del Commercio interno e della Regolazione del mercato nazionale. Il gruppo sarà incaricato di definire le misure necessarie per ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e materiali dei laboratori di analisi e controllo della conformità a livello nazionale, nonché di elaborare e applicare gli standard algerini per i prodotti importati destinati al consumo interno.

– Foto IPA Agency –

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