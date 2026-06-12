HOHHOT (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La popolazione di cervi milu nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna è in costante crescita, e ha raggiunto i 74 esemplari dopo l’introduzione del primo gruppo di 27 cervi nel 2021, secondo l’ufficio regionale per le foreste e le praterie.

Ciò rappresenta un importante risultato nell’ambito degli sforzi della Cina volti a ricostituire la popolazione di questa specie rara nelle zone alpine e fredde a nord del 40esimo parallelo nord.

I cervi milu, una specie rara a livello mondiale, in Cina sono stati reintrodotti con successo in natura. Il 29 settembre 2021, l’Amministrazione nazionale per le foreste e le praterie e la China Wildlife Conservation Association hanno liberato insieme 27 esemplari nella Riserva naturale nazionale di Daqingshan, nella Mongolia Interna. Nel maggio 2022 sono nati nove cerbiatti di cervo milu. Si è trattato della prima generazione di discendenti nata dai cervi milu liberati in natura nella regione. È stata anche la prima volta che una popolazione selvatica di cervi milu è stata stabilita nella zona di transizione tra la Cina settentrionale e la regione dell’altopiano mongolo.

Secondo i ricercatori, ai cervi sono stati applicati collari di localizzazione satellitare BeiDou per monitorare in tempo reale i loro spostamenti e le loro aree di presenza. Durante le stagioni riproduttive è stato attivato un sistema di monitoraggio duale, che combina telecamere a infrarossi attive 24 ore su 24 e osservazione umana sul posto. Sono state attuate misure come l’alimentazione integrativa invernale, il ripristino delle zone umide, il miglioramento delle fonti d’acqua e la gestione controllata dell’impatto umano, al fine di ottimizzare costantemente il loro ambiente di vita.

Grazie a diversi anni consecutivi di riproduzione naturale durante le stagioni delle nascite, la popolazione totale di cervi milu nella Mongolia Interna ha raggiunto i 74 esemplari, con un aumento del 174% rispetto al rilascio iniziale. La popolazione ha mantenuto la riproduzione naturale per cinque anni consecutivi, indicando una struttura per età più equilibrata e un areale in espansione.

I cervi milu, noti anche come cervi di Padre David, sono una specie endemica della Cina, dove portano il soprannome di “sibuxiang”, ovvero “come nessuno dei quattro”, per via delle loro caratteristiche uniche: il muso di un cavallo, la coda di un asino, zoccoli simili a quelli di una mucca e palchi di cervo.

La specie è sottoposta a protezione nazionale di prima classe in Cina. Grazie ad anni di sforzi dedicati, la popolazione cinese di cervi milu allevati in cattività è cresciuta in modo significativo e le popolazioni selvatiche sono state ristabilite, rendendo la specie un esempio riuscito di ripristino della popolazione di fauna selvatica a livello globale. Attualmente, la sua popolazione ha superato i 14.000 esemplari nel Paese.

(ITALPRESS).