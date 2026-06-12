HUYI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone partecipano a una parata con tema ispirato ai gamberi di fiume a Xuyi, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 12 giugno 2026. La parata si svolge qui oggi e domani a Xuyi, noto polo di pesca dei gamberi di fiume in Cina.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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