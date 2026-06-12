Cittadini maltesi ottimisti sull’economia, ma preoccupati per il costo della vita

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Una larga maggioranza dei cittadini maltesi giudica positivamente l’andamento dell’economia nazionale, ma molti restano preoccupati per la propria capacità di sostenere le spese essenziali nel corso del prossimo anno. È quanto emerge da un nuovo sondaggio dell’Eurobarometro. L’indagine, condotta alla fine di marzo su un campione di 501 intervistati, ha rilevato che il 76% ritiene che l’economia maltese stia registrando buone performance, il secondo dato più elevato dell’Unione europea dopo il Lussemburgo e ben al di sopra della media UE, pari al 24%. Anche la situazione finanziaria personale riceve valutazioni positive: il 73% degli intervistati descrive infatti la propria condizione economica come buona. Inoltre, il 68% si aspetta un miglioramento dell’economia maltese nei prossimi dodici mesi, mentre solo il 9% prevede un peggioramento. Resta elevata anche la fiducia nella competitività futura del Paese: l’84% degli intervistati si dice convinto della capacità di Malta di competere sui mercati globali. Sette persone su dieci ritengono inoltre che i propri figli godranno di un tenore di vita superiore rispetto a quello attuale. Nonostante questo clima di ottimismo, permangono le preoccupazioni legate ai bilanci familiari.

Circa un terzo degli intervistati teme infatti di avere difficoltà a pagare le bollette delle utenze (31%) o le spese abitative (32%) nei prossimi dodici mesi, mentre il 37% si dichiara preoccupato per la copertura dei costi sanitari. Altri hanno espresso timori riguardo alla possibilità di permettersi vacanze, elettrodomestici e attività ricreative. La disoccupazione emerge come una delle principali fonti di preoccupazione economica: il 17% degli intervistati la indica come il problema più rilevante, una quota quasi doppia rispetto alla media europea. Tra le altre preoccupazioni figurano anche la disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza e il rischio di un peggioramento del tenore di vita. Al contrario, solo il 13% dei maltesi considera l’incertezza politica globale la principale minaccia economica, una delle percentuali più basse dell’Unione europea e nettamente inferiore alla media continentale.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).