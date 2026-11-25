WUYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il produttore di vino Zhan Rongbin preleva del vino di riso con un cesto intrecciato in una cantina di vino di riso nel villaggio di Kengtou, nella contea di Wuyuan, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, il 24 novembre 2026. Valorizzando la propria storia e cultura legate alla produzione del vino, Kengtou, nella contea di Wuyuan della città di Shangrao, negli ultimi anni ha promosso attivamente lo sviluppo dell’industria del vino di riso, creando opportunità di lavoro per gli abitanti locali. Il villaggio produce circa 250.000 chili di vino di riso all’anno, con un valore della produzione superiore a sei milioni di yuan (circa 900.000 dollari). Nel 2020, la tecnica di produzione di Kengtou è stata inclusa nel quinto gruppo di elementi rappresentativi dell’elenco del patrimonio culturale immateriale municipale della città di Shangrao.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)