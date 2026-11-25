PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa immagine, acquisita presso il Centro di controllo aerospaziale di Pechino il 25 novembre 2026, mostra una foto di gruppo degli equipaggi delle navicelle spaziali Shenzhou-23 e Shenzhou-24. L’equipaggio della Shenzhou-24, composto dagli astronauti cinesi Tang Hongbo e Wu Yi e dall’astronauta pakistano Muhammad Zeeshan Ali, è entrato oggi nella stazione spaziale cinese Tiangong.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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