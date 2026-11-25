ROMA (ITALPRESS) – Un anno di collaborazione “intensa e proficua“: così Gaspare Borsellino, direttore dell’agenzia ITALPRESS, ha tracciato il bilancio del primo anno di cooperazione con la cinese Xinhua. “Sicuramente un bilancio positivo, un anno di scambi fra due mondi diversi che si sono uniti e hanno trovato insieme una sintesi, quella di poter comunicare le notizie più importanti che dalla Cina arrivano in Italia e che quindi riguardano anche il nostro mondo”, ha dichiarato Borsellino a margine del Forum Cina-Italia Media e think-thank 2026 che si è svolto a Roma.

Una cooperazione, ha aggiunto Borsellino, che si inserisce nel solco di un più ampio progetto di internazionalizzazione intrapreso dall’agenzia. “Un progetto che sta continuando negli anni”, ha osservato il direttore e fondatore dell’agenzia nata a Palermo e che conta oggi, oltre ad altre due sedi a Roma e a Milano, anche numerosi uffici di corrispondenza all’estero tra cui uno a Pechino. “Sicuramente l’accordo con Xinhua è uno dei principali tasselli di questo progetto di espansione internazionale”, ha ancora osservato Borsellino, che nel suo intervento al Forum, davanti alla platea, ha sottolineato non solo la ricchezza di temi e contenuti affrontati in una produzione che ha spaziato dalla salute allo sport, passando per i grandi eventi internazionali, ma anche il lavoro di squadra, che ha reso possibile tutto questo.

“Nulla di tutto questo sarebbe possibile senza il confronto tra le redazioni e la fiducia costruita giorno dopo giorno. E senza alcuni principi che per noi restano essenziali: fonti riconoscibili, informazioni verificate, rispetto dell’autonomia professionale”, ha osservato il direttore di ITALPRESS nel suo discorso indirizzato al pubblico.

Un Forum, quello dedicato ai media e al think-thank, che giunge alla sua seconda edizione come ha precisato Tian Fan, direttore dell’Ufficio regionale europeo dell’agenzia Xinhua, con sede a Bruxelles. “Siamo lieti di aver invitato oggi numerosi rappresentanti dei media italiani e dei think tank a partecipare a questo forum”, ha dichiarato Tian ai microfoni di ITALPRESS.

“È la seconda volta che organizziamo un evento di questo tipo a Roma. In qualità di agenzia di stampa nazionale della Cina, Xinhua attribuisce grande importanza al rafforzamento della collaborazione con i media e i centri di ricerca italiani. Il nostro obiettivo è fare di questa iniziativa un appuntamento stabile e riconoscibile, che ci permetta, insieme agli amici dei media e dei think tank italiani, di fare ogni anno un bilancio e una riflessione sull’evoluzione delle relazioni tra Cina e Italia e tra Cina ed Europa”, ha aggiunto il direttore regionale per l’Europa.

“Sappiamo che l’Italia è un Paese dalla lunga storia e, allo stesso tempo, uno dei membri fondatori dell’Unione europea. La Cina attribuisce grande importanza alla cooperazione con l’Italia e auspica che il Paese possa continuare a svolgere un ruolo significativo nello sviluppo delle relazioni tra la Cina e l’Unione europea”, ha poi osservato. “Ci auguriamo che i due Paesi rafforzino ulteriormente la cooperazione nei settori dell’economia, del commercio e dell’innovazione tecnologica. Allo stesso tempo, riteniamo importante intensificare anche gli scambi a livello politico, così da rafforzare la fiducia reciproca e promuovere uno sviluppo stabile e positivo delle relazioni bilaterali in tutti gli ambiti”, ha concluso.

Forum Cina-Italia Media e think-thank 2026 è stato ospitato ieri nella sede della Galleria di Palazzo Colonna a Roma. Sotto il titolo “Nuove opportunità per la cooperazione pragmatica Cina-Italia: tendenze, pratiche e comunicazione”, l’evento è stato promosso dall’Ufficio regionale europeo dell’Agenzia di stampa Xinhua e organizzato dal suo ufficio di Roma, con il sostegno dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia e della Missione Permanente della Repubblica Popolare Cinese presso le Agenzie delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, in collaborazione con l’Agenzia di stampa ITALPRESS e l’Istituto di Diritto Cinese.

-Foto di copertina lcr/Italpress, foto dentro al pezzo Italpress-

(ITALPRESS).