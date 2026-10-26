Cina: innovazione agricola in mostra alla 33esima Fiera di Yangling (1)

XI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone scelgono dei prodotti allo stand del Qatar durante la 33esima edizione della Fiera cinese dell’alta tecnologia agricola di Yangling, nella provincia dello Shaanxi, nella Cina nord-occidentale, il 25 ottobre 2026. Dedicato al tema “Un nuovo futuro per l’agricoltura con nuove forze produttive di qualità”, l’evento si è aperto ieri a Yangling, insieme all’Esposizione agricola 2026 dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO). Con una superficie espositiva totale di 140.000 metri quadrati, la fiera di quest’anno presenta nove aree espositive che mostrano, tra l’altro, i risultati dell’alta tecnologia agricola, la cooperazione agricola internazionale, l’agricoltura moderna dello Shaanxi e la promozione di tecnologie agricole pratiche. La fiera proseguirà fino al 29 ottobre.
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