PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una bambina interagisce con un cane robot in un padiglione della scienza e della tecnologia nella contea di Zigui, nella città di Yichang, nella provincia centrale cinese dello Hubei, il 30 maggio 2026. In tutto il Paese si tengono vari eventi per celebrare l’imminente Giornata internazionale dei bambini.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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