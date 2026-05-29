ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero degli Affari Interni prosegue il processo di potenziamento delle proprie capacità aeree attraverso l’acquisizione, nell’ambito dello strumento SAFE (Security Action for Europe), di due velivoli da trasporto tattico C-27J Spartan di Leonardo, con l’obiettivo di rafforzare la capacità nazionale di intervento in situazioni di emergenza e crisi complesse, nella protezione civile e nel sostegno umanitario.

I due velivoli saranno gestiti dall’Ispettorato Generale dell’Aviazione del Ministero degli Affari Interni, un organismo coordinato dal Dipartimento per le Situazioni di Emergenza, e saranno impiegati sia in Romania che in Europa per missioni di cooperazione nel campo della gestione delle emergenze, della protezione civile e della fornitura del necessario sostegno alle popolazioni colpite da calamità o altre situazioni critiche.

“I C-27J amplieranno ulteriormente le capacità di mobilità aerea del Ministero degli Affari Interni e apriranno nuove possibilità operative, grazie a kit operativi roll-on/roll-off installabili in modo rapido e semplice – spiega Leonardo in una nota -. Oltre al trasporto di personale e attrezzature, i velivoli supporteranno un’ampia gamma di missioni di soccorso in caso di calamità, tra cui il trasporto in sicurezza di pazienti in condizioni critiche, feriti o contagiosi, interventi antincendio di alta precisione e operazioni di ricerca e soccorso (SAR) a lungo raggio/lunga durata su terra e mare”.

“Con questa commessa, il numero totale di Spartan acquisiti dal Paese sale a 9, portando il programma globale a 102 velivoli ordinati da 22 operatori in 19 paesi. In base al contratto, che comprende kit di missione specifici, supporto logistico, addestramento e infrastrutture, la consegna del primo velivolo è prevista per il 2029 – prosegue Leonardo -. I due velivoli ordinati saranno i primi C-27J Next Generation consegnati alla Romania e andranno ad aggiungersi alla flotta di C-27J già in servizio con l’Aeronautica Militare Rumena (RoAF) dal 2010, che ha totalizzato oltre 30.000 ore di volo nell’ambito di circa 28.000 missioni di trasporto tattico, soccorso, operazioni antincendio e di addestramento, a sostegno della Romania e dei paesi alleati nelle situazioni più critiche, come l’emergenza COVID-19 e il sempre crescente numero di incendi boschivi in Europa. La configurazione Next Generation è pienamente interoperabile con la versione precedente, introducendo al contempo nuovi sistemi avionici, sistemi di comunicazione più avanzati e miglioramenti aerodinamici, con conseguente aumento dell’efficienza e delle prestazioni complessive”.

“Un’ulteriore conferma del valore del C-27J arriva dai suoi operatori: i paesi che già utilizzano questo velivolo continuano ad acquistarne nuovi esemplari, dimostrando una solida fiducia nella sua affidabilità, nella flessibilità operativa e nelle prestazioni, anche negli scenari operativi più impegnativi – sottolinea ancora Leonardo -. Questo nuovo contratto rafforza la partnership di lungo periodo tra la Romania e Leonardo e costituisce un’ulteriore dimostrazione della fiducia riposta nelle capacità uniche del C-27J di svolgere efficacemente un’ampia gamma di compiti operativi in qualsiasi condizione ambientale, oltre a riflettere il costante impegno di Leonardo a favore di una cooperazione proficua con il Paese. Il successo del C-27J continua a crescere in tutto il mondo, con operatori sia esistenti che nuovi che hanno accumulato un totale di oltre 295.000 ore di volo”.

– Foto ufficio stampa Leonardo –

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