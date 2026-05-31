PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Bambini si esibiscono nell’opera di Pechino in un centro conferenze a Hengyang, nella provincia centrale cinese dello Hunan, il 30 maggio 2026. In tutto il Paese si tengono vari eventi per celebrare l’imminente Giornata internazionale dei bambini.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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