Cina inaugura sito ufficiale per servizi funerari

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il China Funeral Network, una piattaforma sviluppata sotto la guida del ministero degli Affari Civili, ieri è andato online, nello stesso giorno della pulizia delle tombe, o Festa di Qingming.

Il sito mira a rispondere alle esigenze di servizi informativi delle famiglie in lutto, integrando a livello nazionale le risorse dei servizi funerari e di sepoltura.

Fornisce informazioni autorevoli per ricerche e consultazioni relative a funerali, sepolture e commemorazioni.

Xu Zesheng, funzionario del ministero, ha affermato che tutte le suddivisioni a livello provinciale del Paese hanno partecipato allo sviluppo e alla promozione del sito, sottolineando che questo aiuterà le famiglie a individuare rapidamente le risorse funebri e a comprendere chiaramente i prezzi dei servizi.

Secondo il ministero, in futuro le funzioni del sito saranno ampliate per contribuire a promuovere pratiche di sepoltura ecologiche e incoraggiare in Cina usanze commemorative civili.

(ITALPRESS).