Cina: in corso a Shenzhen la 22esima Fiera internazionale delle industrie culturali (3)

SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I visitatori scelgono prodotti culturali creativi allo stand del Museo del Palazzo del Principe Kung durante la 22esima Fiera internazionale delle industrie culturali della Cina a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 22 maggio 2026. La fiera è iniziata giovedì, con oltre 120.000 prodotti culturali esposti. L’area espositiva Creative China riunisce prodotti di proprietà intellettuali culturali nazionali, prodotti di innovazione scientifica e tecnologica, prodotti culturali e turistici, prodotti del patrimonio culturale immateriale e popolari prodotti culturali creativi. Durante l’evento sono esposti anche prodotti culturali creativi provenienti da oltre 30 famose istituzioni nazionali del patrimonio culturale e musei, attirando numerosi visitatori.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)