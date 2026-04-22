Cina: il settore dei servizi impiega metà dei lavoratori del Paese

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore cinese dei servizi si conferma il principale motore dell’occupazione nel Paese, avendo assorbito circa il 50% della forza lavoro nazionale alla fine del 2025, un dato in aumento rispetto al 48,8% di un anno prima, secondo l’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

Wang Pingping, funzionaria dell’NBS, ha dichiarato che nel 2025 diversi settori dei servizi – tra cui trasporti, alloggi e ristorazione, servizi di informazione, cultura e sport, nonché sanità e servizi sociali – hanno registrato un aumento significativo dell’occupazione nel periodo in questione rispetto all’anno precedente.

La funzionaria ha aggiunto che la quota del settore manifatturiero sull’occupazione nazionale è rimasta stabile, con le autorità che hanno fatto leva attivamente sui settori industriali per sostenere la creazione di posti di lavoro.

Negli ultimi anni sono emerse nuove forme di occupazione – come i conduttori di livestreaming, gli addetti alle consegne e gli autisti delle piattaforme di ride-hailing – contribuendo a diversificare la forza lavoro nel quadro della rapida espansione del settore dei servizi.

Nel primo trimestre di quest’anno, la produzione a valore aggiunto del settore ha rappresentato il 61,7% del PIL, con un aumento di 0,4 punti percentuali su base annua. Nello stesso arco di tempo il suo contributo alla crescita economica ha raggiunto il 63,2%, 4 punti percentuali in più rispetto all’anno prima, secondo i dati dell’NBS.

Xiao Ning, un altro funzionario dell’NBS, ha osservato che anche nel primo trimestre il settore dei servizi ha svolto un ruolo chiave nell’assorbire l’occupazione, con un aumento dei posti di lavoro registrato nel commercio all’ingrosso e al dettaglio, nei trasporti, nel settore alberghiero e nella ristorazione, nel leasing e nei servizi alle imprese, oltre che nella cultura e nello sport.

La Cina ha introdotto diverse misure politiche per sfruttare ulteriormente la vitalità del settore dei servizi. Il progetto del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030) esorta a rafforzare complessivamente qualità, efficienza e competitività del settore, valorizzandone meglio il ruolo nel sostenere l’ammodernamento industriale, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze della popolazione e di guidare un aumento dell’occupazione.

Ieri il Paese ha varato un nuovo pacchetto di linee guida per ampliare la capacità del settore dei servizi e migliorarne la qualità, con lo scopo di portarne la dimensione complessiva a 100.000 miliardi di yuan (circa 14.570 miliardi di dollari) entro il 2030.

Secondo Li Yu, ricercatore dell’Accademia cinese delle scienze del personale, nel contesto dei cambiamenti demografici, dell’aggiornamento dei consumi e della trasformazione industriale, il settore dei servizi continuerà a svolgere un duplice ruolo, come fattore di stabilizzazione e motore della crescita occupazionale.

Con il consolidarsi dello slancio di crescita e il progressivo perfezionamento della divisione del lavoro, il settore aumenterà la propria capacità di assorbire occupazione e ottimizzerà la struttura occupazionale, ha aggiunto Li.

-Foto Xinhua-

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