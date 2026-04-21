WHASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli

Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che il cessate il fuoco sarà esteso fino alla presentazione di una porposta da parte dell’Iran.

“Considerata la grave frattura che sta colpendo il governo iraniano, circostanza non inaspettata, e su richiesta del feldmaresciallo Asim Munir e del primo ministro Shehbaz Sharif del Pakistan, ci è stato chiesto di sospendere l’attacco all’Iran fino a quando i suoi leader e rappresentanti non presenteranno una proposta unitaria. Ho pertanto ordinato alle nostre Forze Armate di proseguire con il blocco e, per il resto, di rimanere pronte e operative, estendendo di conseguenza il cessate il fuoco fino a quando non verrà presentata la loro proposta e non si concluderanno i negoziati, in un modo o nell’altro” scrive Trump su Truth.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).